Galatasaray'a bir şok daha! Luyindama sakatlandı

Galatasaray, Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaparken, Luyindama da milli takımda sakatlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

LUYINDAMA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Gambiya ile oynadıkları maçın 68. dakikasında oyundan alındı.

SARI KIRMIZILILARDA FORVET SIKINTISI

22 Kasım Cuma akşamı oynanacak Başakşehir maçında forvet olarak görev alması beklenen Babel dışında Galatasaray'ın diğer golcüleri Radamel Falcao ve Florin Andone'nin de sakatlıkları bulunuyor.