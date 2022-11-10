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Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Yeşilyurt Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber geldi.
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