Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu maçında Yeşilyurt Ofspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Seferovic ile Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 2-1 kazanarak turu geçmişti. Sarı kırmızılılar turu geçse de buruk bir sevinç yaşadı. Galatasaray'da maçın 28.dakikasında sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, 29.dakikada oyundan çıktı, yerine Emin Bayram oyuna dahil oldu.