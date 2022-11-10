Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Yeşilyurt Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu maçında Yeşilyurt Ofspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Seferovic ile Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 2-1 kazanarak turu geçmişti. Sarı kırmızılılar turu geçse de buruk bir sevinç yaşadı. Galatasaray'da maçın 28.dakikasında sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, 29.dakikada oyundan çıktı, yerine Emin Bayram oyuna dahil oldu.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Trabzonspor2 - 2 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Trabzonspor2 - 2 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
Meral Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap! "Kendi başıma çıkıp aday olmam"
Meral Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap! "Kendi başıma çıkıp aday olmam"
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumu | Başak, üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalış, Balık, etrafındakilere kayıtsız kalma!
10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumu | Başak, üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalış, Balık, etrafındakilere kayıtsız kalma!
Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık
Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu