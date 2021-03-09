Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Belhanda ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da inişli çıkışlı performans sergileyen Younes Belhanda bardağı taşırdı. Galatasaray yönetiminin sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için görüştüğü Faslı oyuncu kendisine teklif edilen 1,5 milyon euroluk ücreti az bulup, 2,5 milyon euro talep etti. Pandemi şartları ve ekonomik durumu göz alan yönetim bu teklifi çok bularak görüşmeleri askıya almıştı.

AÇIKLAMALARI BARDAĞI TAŞIRDI

Tüm bu gelişmeler yönetimin hafızasında yer alırken Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta zemini ve yöneticileri eleştirmesi tepki çekti. Fatih Terim'in kalmasını istediği Belhanda'nın son açıklamasının ardından takımda kalması beklenmiyor.

ESKİ KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan Belhanda'nın bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ifade edildi. Belhanda'nın Türkiye'den ayrılırsa rotasını Fransa'ya çevireceği belirtiliyor.

30. HAFTA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda 30.haftada oynanacak olan Kayserispor maçın takımını yalnız bırakacak. (Kaynak: Fanatik)