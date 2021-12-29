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  3. Galatasaray'da böcek alarmı! Burak Elmas'ın odasında dinleme cihazı bulundu

Galatasaray'da böcek alarmı! Burak Elmas'ın odasında dinleme cihazı bulundu

Özel konuşmaların sızdırılmasının ardından harekete geçen Galatasaray Başkanı Burak Elmas odasında arama yaptırdı. Özel ekibin yaptığı aramada iki adet ortam dinleme cihazı bulundu.

Galatasaray'da böcek alarmı! Burak Elmas'ın odasında dinleme cihazı bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in özel konuşmalarının sızdırılmasından şikayet etmesinin ardından aynı durumdan Başkan Burak Elmas da yakınarak,  “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” demişti. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, özel bir ekiple odasında arama yaptırdı. Ekip, Elmas'ın odasında "böcek" olarak tabir edilen  iki adet ortam dinleme cihazı buldu. Elmas'ın bunun üzerine gerekli tedbirleri aldı. 

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.

Tayfun Altuntaş
Editör
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