Süper Lig'de ligin başlamasına 10 gün süre kala, Emre Akbaba'nın sakatlık iddiası Galatasaray'ı yıktı. Sarı-kırmızılılar, henüz orta saha transferi gerçekleştirememişken, Savaş Çorlu'nun verdiği habere göre, Emre Akbaba 2 ay sahalardan uzak kalacak.

24 Temmuz'da Antalya'daki geçtiğimiz sezonun son maçında sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun, durumu tahmin edilenden daha ciddi olduğu öğrenildi. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan Emre Akbaba'nın dönüş süresinin iki ayı bulacağı ifade edildi. Galatasaray kulübünden henüz resmi bir açıklama yok.

EMRE AKBABA KİMDİR?

4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. 2018 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Akbaba, sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlıklara beklenilen performansı veremedi.