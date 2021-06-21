Galatasaray'da Fatih Terim coşkusu: Florya'da alkışlarla karşılandı

Galatasaray'da başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen Burak Elmas'la görüşmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim yeniden takımın başına döndü. Florya Metin Oktay Tesislerinde sarı kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmana gelen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim'in mutlu olduğu görülürken, futbolcuların da Terim'in dönmesinden memnun olduğu gözlendi.

BURAK ELMAS, MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Galatasaray'ın 38.başkanı olan Burak Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var veBirlikteÇokŞeyBaşaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız — Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021

FATİH TERİM: İLK GÜNKÜ GİBİ

Fatih Terim de Elmas'ın paylaşımını alıntılayarak "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" paylaşımında bulunmuştu.