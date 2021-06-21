Galatasaray'da Fatih Terim coşkusu: Florya'da alkışlarla karşılandı
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık görevine başlamasının ardından takımının yeniden başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'daki ilk idmanda alkışlarla karşılandı.
Galatasaray'da başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen Burak Elmas'la görüşmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim yeniden takımın başına döndü. Florya Metin Oktay Tesislerinde sarı kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmana gelen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim'in mutlu olduğu görülürken, futbolcuların da Terim'in dönmesinden memnun olduğu gözlendi.
BURAK ELMAS, MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Galatasaray'ın 38.başkanı olan Burak Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var veBirlikteÇokŞeyBaşaracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.
Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız
FATİH TERİM: İLK GÜNKÜ GİBİ
Fatih Terim de Elmas'ın paylaşımını alıntılayarak "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" paylaşımında bulunmuştu.
Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi ?❤️✈️ https://t.co/pWylzse5N5— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021