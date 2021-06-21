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  4. Galatasaray'da Fatih Terim coşkusu: Florya'da alkışlarla karşılandı

Galatasaray'da Fatih Terim coşkusu: Florya'da alkışlarla karşılandı

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık görevine başlamasının ardından takımının yeniden başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'daki ilk idmanda alkışlarla karşılandı.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen Burak Elmas'la görüşmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim yeniden takımın başına döndü. Florya Metin Oktay Tesislerinde sarı kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmana gelen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim'in mutlu olduğu görülürken, futbolcuların da Terim'in dönmesinden memnun olduğu gözlendi.

 

BURAK ELMAS, MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Galatasaray'ın 38.başkanı olan Burak Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var veBirlikteÇokŞeyBaşaracağız" ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

FATİH TERİM: İLK GÜNKÜ GİBİ 

Fatih Terim de Elmas'ın paylaşımını alıntılayarak "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" paylaşımında bulunmuştu.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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