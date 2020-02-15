Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 milyon euroluk ödeme

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'den 3 puan almak istiyor. Tüm camia 23'ncü haftadaki Fenerbahçe maçına kilitlenirken, yönetim de harekete geçti ve derbi öncesi müjdeyi verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi Yeni Malatyaspor maçından sonra futbolculara ve teknik heyete toplamda 5 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

Yönetim paranın hesaplara yatırılmasından sonra ise Mart ayında UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek.