Özgür Savaş Özüdoğru Galatasaray'dan istifa mı etti? | Özgür Savaş Özüdoğru kimdir?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU KİMDİR?

1975 İzmir doğumlu olup 1995 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden mezun olmuştur. ODTÜ’de yüksek lisans programını kazanan Özüdoğru aynı yıl Ankara’da iş hayatına başlamıştır. İlk yerli tünel açma makinesini üreten E-Berk A.Ş., Özsöz Grup İnşaat A.Ş. ve Metalurji Akdağ Isıl İşlem şirketlerinin kurucu başkanıdır. Özüdoğru, ASO yönetim kurulu üyeliği, 1905 AGS yönetim kurulu başkanlığı, TOBB ve OSBÜK delegeliği yapmıştır ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu üyesidir. Evlidir. İngilizce bilmektedir.