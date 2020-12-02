Galatasaray'da gelecek sezonun ilk transferi, Salih Uçan!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde taraftarın ve teknik ekibin isteğini karşılayamayan Galatasaray yönetimi, sezonun devre arasında transfer konusunu telafi etmeyi amaçlıyor. Hazırlıklarını şimdiden yapan sarı-kırmızılılar, seçiminde iptal olmasıyla birlikte tüm yoğunluğunu transfere harcayacak. Devre arasında geri dönmesine kesin gözüyle bakılan Henry Onyekuru dışında, orta saha takviyesi de yapılacak.

Galatasaray'ın transfer listesine ilk sıralardan giriş yapan Salih Uçan'ın, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de son buluyor. Bu durumdan faydalanmak isteyen Galatasaray, oyuncuyla ve kulübüyle devre arasında görüşerek sezon sonu için söz kesmeyi planlıyor.

Galatasaray yönetiminin Salih’e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi. Temmuz 2019’dan bu yana Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Salih, bu sezon 10 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı.