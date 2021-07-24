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  4. Galatasaray'da hedef Olimpiu Morutan! Pazarlıklar başladı

Galatasaray'da hedef Olimpiu Morutan! Pazarlıklar başladı

Uzun süren görüşmeler sonucunda Rachid Ghezzal ile bir türlü anlaşma sağlayamayan ve bu oyuncudan vazgeçen Galatasaray rotasını değiştirdi. Sarı kırmızılı ekibin gündemine Olimpiu Morutan'ı aldığı ifade edildi. Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği dile getirildi.

Galatasaray'da hedef Olimpiu Morutan! Pazarlıklar başladı

Dün akşam transferde gövde gösterisi yaparak Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt isimlerini resmen açıklayan Galatasaray, yeni bir isimle görüşmeye başladı. Uzun süredir peşinde koştuğu Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. Edinilen bilgiye göre ise Steaue Bükreş'in genç oyuncusu Olimpiu Morutan için kulübüyle görüşmelere başlandı.

PAZARLIKLAR RESMEN BAŞLADI

Ghezzal transferi gerçekleşmeyince rotasını Romanya'ya çeviren Galatasaray, Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş'le pazarlıklara başladı. 22 yaşındaki futbolcu kanat ve 10 numara bölgelerinde oynayabiliyor. 

GALATASARAY'I SEÇERİM DEMİŞTİ

Daha önce de transferde adı geçen ve basın muhabirlerinin sorusu üzerine açıklama yapan Moruta, "Çin'de daha yüksek bir maaşla mı oynamak, yoksa Galatasaray'da mı oynamak?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarını iyi biliyorum" cevabını vermişti.

Geride bıraktığımız sezonda Steaua formasıyla ligde 25 maça çıkan Olimpiu Morutan, 6 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'da hedef Olimpiu Morutan! Pazarlıklar başladı

SON YILDA DEĞERİNİ KATLADI

Son 1 yıldır kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan 22 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 2,8 milyon Euro civarında görünüyor.

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