Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti! Gedson Fernandes, cimboma veda etti
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın ligin son haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından takımdan ayrıldı.
Fernandes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı etiketleyerek " Teşekkürler" notunu düştü.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'da Fernandes'in paylaşımın altına yorum yaparak," Katkıların için teşekkürler Ged. Harika oyuncu " yazdı.
GEDSON'UN GALATASARAY PERFORMANSI
Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken, 3 asist yaptı.