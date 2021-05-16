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  4. Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti! Gedson Fernandes, cimboma veda etti

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti! Gedson Fernandes, cimboma veda etti

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti! Gedson Fernandes, cimboma veda etti

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın ligin son haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından takımdan ayrıldı. 

Fernandes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı etiketleyerek " Teşekkürler" notunu düştü.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti! Gedson Fernandes, cimboma veda etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'da Fernandes'in paylaşımın altına yorum yaparak," Katkıların için teşekkürler Ged. Harika oyuncu " yazdı.

GEDSON'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken, 3 asist yaptı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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