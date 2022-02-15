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  3. Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

Galatsaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, son oynanan Kayserispor karşılaşmasının ardından taraftarların hedefi haline geldi. Yıldız oyuncu gelen tepkiler sonucu sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

Galatasaray'da bu sezon beklenen performans sergilenmeyince takım da sıralamada küme düşme hattına iyice yaklaştı. Burak Elmas'ın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray, futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, futbolun dışındaki diğer branşlarda da başarısızlık görüldü. Son oynanan Kayserispor maçından sonra ise Victor Nelsson da taraftarın yeni hedefi haline geldi. 

EN ÇOK ÜCRET ÖDENEN İSİM NELSSON

Sezon başında gençleşme yapılanmasına giren ve 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Galatasaray'ın en çok bonservis ödediği isim 7 milyon Euro ile Victor Nelsson oldu. Diğer transferlerin aksine değerini kaybetmeyen oyuncu son dönemdeki performansıyla ise eleştirildi. 6.5 milyon Euro ödenen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya ödenen Berkan ve bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödenen Morutan ise performanslarının ardından dibe vurdu.

Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

KADRONUN BANKO İSMİ OLDU

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da Nelsson 30 maça çıkan Nelsson, Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent'in de banko kadrosunda yer aldı. 2920 dakika ile Galatasaray'ın en fazla sahada kalan oyuncusu olan 23 yaşındaki yıldız, bu haftaki performansıyla taraftarın hedefi oldu.

Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kabak Nelsson'un başına patladı. Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik birçok küfürlü ve hakaret içerikli yorumlar alan yıldız futbolcu daha fazla dayanamadı ve Insagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Maçın ardından günler geçmesine rağmen Nelsson'un hesabının hala kapalı olduğu görüldü.

Galatasaray'da kabak Victor Nelsson'un başına patladı! Taraftarlarda bu yöntemle kaçtı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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