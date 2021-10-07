Galatasaray'da Luyindama'nın bileti kesildi! Ocak ayında yollar ayrılacak!

Galatasaray'da Marcao'nun yokluğunda kendisine büyük iş düşen Luyindama, oynadığı karşılaşmalarda yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı kırmızılı ekiple sözleşmesi devam eden oyuncunun performansından memnun kalmayan Galatasaray yönetiminin Ocak ayında oyuncu ile yolları ayırma yönünde karar aldığı ifade edildi. Luyindama'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

4. STOPER KONUMUNA DÜŞTÜ

Öncelikle Marcao ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'da oyuncuya teklif gelmemesi üzerine rota Luyindama'ya döndü. Performansı da yetersiz bulunan ve 4. stoper konumuna düşerek formayı Alparslan'a kaptıran oyuncuyla yolları ayırmak isteyen yönetimin, devre arasında gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

ANTWERP'İN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Demokratik Kongo'lu oyuncuya beklenen teklifin gelmemesi durumda ise teknik direktör Fatih Terim ile yönetimin durum değerlendirmesi yaparak karara varacağı ifade edildi. Sezon başında Antwerp kulübünün 2 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı ekip, 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep etmişti.

BEDAVA YOLLAMAK İSTEMİYOR

Bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve Göztepe karşısında da yenilen golde büyük hatası bulunan Cristian Luyindama performansı ile sınıfta kalsa da Galatasaray, 8 milyon Euro gibi büyük bir para harcadığı oyuncudan para kazanmadan yollayarak zarar etmek istemiyor.

SON KARAR OCAK AYINDA VERİLECEK

2018- 19 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro'ya kiralanan ve sezon sonu 6 milyon Euro'ya takıma kazandırılan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ocakt'a teklif gelmesi durumunda oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilmek isteniliyor. Teklif gelmezse bedava ayrılacak oyuncu ile ilgili ise son kararın Ocak ayında verileceği ifade ediliyor.