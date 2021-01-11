Galatasaray'da Mostafa Mohamed çıkmazı!

Son yılların en fazla golcü sıkıntısı çeken takımı olan Galatasaray'da Fatih Terim'in birinci ağızdan istediğini belirttiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed transferi bonservis çıkmazına girdi. Mbaye Diagne'nin inişli çıkışlı performansı, Radamel Falcao'nun ise sakatlıkları nedeniyle forvet pozisyonunda sene başından beri sıkıntı yaşayan Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini bitirmek istiyor.

UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satamadan, oyuncu alamayan Galatasaray, Mostafa Mohamed için istenilen bonservis bedelini de karşılayamıyor. Mısırlı oyuncunun kulübü Zamalek, golcü futbolcu için az 5 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor. Galatasaray'ın ise 6 aylık kiralama ve sezon sonunda satın alma opsiyonu içeren teklifi reddedildi.

Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Saint Ettienne de ısrarcı. Fransız temsilcisinin Zamalek'e 6 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunacağı öğrenildi.