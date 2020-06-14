Galatasaray'da Muslera sakatlandı!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Fernando Muslera sakatlık geçirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 15. dakikasında Rize forveti Skoda ile çarpışan yıldız kaleci, acılar içerisinde yerde kaldı.

Sağlık ekipleri, Muslera'ya hemen müdahele ederken tecrübeli eldivenin sağ ayak bilenine saha içerisinde alçı yapıldı.

Acılar içerisinde kalan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı Kırmızılı ekipte Marcao da hafta içerisinde antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.