Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor!
Galatasaray, aynı gün içinde ikinci şokunu yaşıyor! Ryan Babel'den sonra Fernando Muslera'dan da kötü haber geldi. Usta kaleci Uruguay Milli Takımı kampından ayrıldı...
Artık Muslera da yok.
Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'nın bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Fernando Muslera bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı"
HABERE YORUM KAT