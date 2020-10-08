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Galatasaray'da Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru sakatlık geçirmişti. Uruguaylı kalecinin, durumunun iyiye gittiği ve beklenenden daha erken Kasım ayında sahalara dönebileceği belirtildi.

Galatasaray'da Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Haziran ayında oynanan Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Muslera'nın Ocak ayına kadar forma giymesinin mümkün olmadığı söyleniyordu. En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'dan müjdeli haber geldi. 

Sakatlığının ardından ameliyat olan tecrübeli kaleci, ameliyat olduktan sonra Florya'ya inmiş ve hafif idmanlara başlamıştı. Her geçen gün daha iyi seviyeye gelen Muslera, Kasım ayında sahalara dönebilir. 

Galatasaray'da hala sakatlığı bulunan Uruguaylı kalecinin lisansı da çıkarılmıştı. Muslera'nın iyileşme durumunun daha erken olabileceği belirtiliyor. 

GALATASARAY'DA TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR

Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.

Onur Çelik
Spor Editörü


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