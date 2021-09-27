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Galatasaray'da Muslera'nın performansı endişe veriyor! Deneyimli kaleci eski performansından çok uzak!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Takımının kalesinde gördüğü gol pozisyonlarının birçoğunu engelleyemeyen Uruguaylı kaleci, yaptığı hatalarla da takımının puan kayıplarına neden oldu.

Galatasaray'da Muslera'nın performansı endişe veriyor! Deneyimli kaleci eski performansından çok uzak!

Yeni sezon öncesinde gösterdiği performansla takımında endişe yaratan Fernando Muslera, eski performansını mumla aratıyor. Daha önceki yıllardaki etkili kurtarışlarıyla takımını adeta yarışın içerisinde tutuyordu. Ancak yaşlandıkça performansında gözle görülür derecede düşüş yaşayan Uruguaylı kalecinin bu sezonki karşılaşmalardaki hataları ise tedirginliğe yol açtı. Şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılı camiada Muslera güven vermemeye başladı.

YEDİĞİ GOLDE HATALI ÇIKTI

10 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Muslera oynadığı dönemde Galatasaray taraftarının en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu. Ancak 35 yaşındaki kaleci son olarak Göztepe maçında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi haline geldi. Kalesini boşaltan ve ceza sahası dışında elle müdahalede bulunan Uruguaylı kaleci, golü önlese bile takımını eksik bırakacaktı.

Galatasaray'da Muslera'nın performansı endişe veriyor! Deneyimli kaleci eski performansından çok uzak!

LİGİN EN KÖTÜSÜ DURUMUNDA

Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yiyen Fernando Muslera, güncel olarak yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu alanda en kötü kalecisi durumunda yer alıyor. Eski günlerdeki formunu arayan Uruguaylı kaleci, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle bu alanda zirvelere oynuyordu.

Galatasaray'da Muslera'nın performansı endişe veriyor! Deneyimli kaleci eski performansından çok uzak!

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