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  4. Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkmadı! UEFA listesinde yer almıyor

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkmadı! UEFA listesinde yer almıyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon transfer edilen ve "usulsüz transfer" gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan için TFF'den lisans çıkmadı. Buna göre Oğulcan takımının PSV ile oynayacağı eleme maçında görev alamayacak.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkmadı! UEFA listesinde yer almıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında 21 Temmuz'da PSV ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar turun ilk maçı öncesinde kadro listesini UEFA'ya iletti. Geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadığı için listede yer alamadı.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz ise listede yer aldı.

BURAK ELMAS BAHSETMİŞTİ

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, Habertürk televizyonunda yayımlanan bir programa katılarak Türkiye Futbol Federasyonu ile kurullarının bazı uygulamalarını eleştirmişti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkmadı! UEFA listesinde yer almıyor

Galatasaray başkanı Burak Elmas programda "Bizim bir oyuncumuzun (Oğulcan) bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. UEFA izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Gerekçe ne? Gerekçe yok, neden? Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

2 DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

Sarı kırmızılı ekip ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Galatasaray'ın  yeni transferler yapması halinde UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirme hakkı bulunuyor.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkmadı! UEFA listesinde yer almıyor

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