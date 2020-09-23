Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor: Yeni aday Elneny!

Sezona Gaziantep, Neftçi Bakü ve Başakşehir galibiyetleri ile oldukça formda bir görüntü çizerek başlayan Galatasaray'da, orta saha için arayışlar sürüyor. Taylan ve Belhanda'nın gösterdiği performans teknik heyeti ve taraftarı memnun etse de defansif orta saha bölgesine en az 1 transfer daha yapılması bekleniyor.

Son olarak Etebo'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny ile temasa geçti. Fanatik'in haberine göre, menajerler tarafından önerilen Elneny ile Galatasaray teknik heyetinin onay vermesi dahilinde görüşmeler başlayacak.

Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin takımlarından El Mokawloon'da başladı. Burada parlayan Elneny, Basel'e transfer oldu. Basel'in ardından 12.50 mil. € bedelle Arsenal'e gelen orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 3 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a kiralandı.

28 yaşındaki ön liberonun kariyerinde, 310 maç bulunuyor. Elneny bu maçlarda, 16 gol ve 23 asistle oynadı.