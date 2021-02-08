Galatasaray'da sakatlık şoku! Saracchi ve Linnes, en az iki hafta...

Fenerbahçe'nin 20 yıllık Kadıköy üstünlüğünü kırarak seriyi tersine çeviren Galatasaray, Ülker Stadı'nda oynanan son 2 karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, 24. hafta oynanan derbiden 1-0 galip ayrılırken liderlik koltuğuna da oturdu. Ancak Galatasaray'a iki kötü haber geldi. Fenerbahçe maçı içerisinde sakatlanan sağ bek Linnes ve sol bek Saracchi, en az iki hafta takımdan uzak kalacak.

Karşılaşmanın son dakikalarında Nazım Sangare ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanarak oyundan alınan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir girmişti. 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adale grubundan sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Martin Linnes ise takım arkadaşı gibi yine bir ikili mücadele sonucunda sakatlanmış ve yerini yeni transfer DeAndre Yedlin'e bırakmıştı. Norveçli oyuncunun da Saracchi gibi en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İki bekini de kaybeden Teknik Direktör Fatih Terim, sol bekte Emre Taşdemir'e, sağ bekte ise Yedlin'e görev verecek.