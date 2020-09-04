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  3. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü oyuncular ve teknik heyetle kutlandı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Hatayspor ile oynanan maçta 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Diğer futbolcular ise dar alan oyunlarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde de dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun oynadı.

Bu arada antrenman öncesi Fatih Terim’in doğum günü, teknik heyet, oyuncular ve tesis çalışanlarının da katılımıyla kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Onur Çelik
Spor Editörü


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