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  4. Galatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Aytaç Kara, yapılan yeni transferler ve Fatih Terim'in kadroda düşünmemesinden dolayı planlamada düşünülmüyor. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Galatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanması bekleniyor. Bu yaz takıma katılan isimlerden biri olan Aytaç Kara, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı. Deneyimli oyuncunun kadroda yer alamamasından dolayı da huzursuz olduğu ifade ediliyor. Fatih Terim'in yeterli görmediği ve yapılan transferlerle birlikte iyice gözünden düşen oyuncu için gönderilmesine sıcak baktığı ifade edilirken, Yeni Malatyaspor Aytaç için harekete geçti.

KADRODA DÜŞÜNMEDİĞİNİN MESAJINI VERDİ

Alpaslan Öztürk de Fatih Terim'den önce transfer edilmiş ancak deneyimli hoca, Alpaslan'a ligde şans vererek kadroda düşündüğü yönünde mesaj vermişti. Ancak Aytaç Kara'nın şimdiye kadar beklediği şansı bulamaması, takımda kaldığı takdirde yedek kulübesinden çıkamayacağının bir göstergesi gibi düşünülüyor.

Galatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor!

TAKIMDAN AYRILMAYI İSTİYOR

Özellikle Taylan Antalyalı'nın sakatlığını atlatması, Cicaldau ve Morutan gibi transferlerin yapılması ile birlikte kadrodan kesik yiyen Aytaç Kara,  cimbomun yapmayı planladığı bir 6 numara transferinin ardından neredeyse hiç fırsat bulamamış olacak. Forma giymek isteyen oyuncunun Yeni Malatya2nın isteğini kabul edeceği ve Galatasaray'dan ayrılacağı da gelen bilgiler arasında.

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