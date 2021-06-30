Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek

Sarı kırmızılı ekipte yeni yönetim Burak Elmas ve ekibi elini rahatlatmak için fon arayışı içerisine girdi. Bu noktada yönetim stat ismi sponsorluğuna bel bağlamış durumda. Türk Telekom ile olan sözleşme sona erdikten sonra yeni sponsorluk anlaşması için görüşmeler yapan yönetimin Katar'lı bir şirket ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyurulmasının planlandığı ve 100 milyon dolar gibi ciddi bir gelir sağlayacağı iddia edildi.

ANLAŞMA UZUN VADELİ OLACAK

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da maddi sıkıntı çeken kulübün elini büyük oranda rahatlatacağı ifade edildi. Anlaşma ile ilgili ortada bir pürüz bulunmadığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta duyurulacağı bildirildi.