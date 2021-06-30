EURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?RTÜK üyesi Mehmet Daniş Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangınAk Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli olduKanserle mücadele ediyordu! Şarkıcı Şimal müjdeli haberi sevenleriyle paylaştıEURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralıBilim Kurulu'ndan normalleşme öncesi son toplantı: İşte masadaki konular!LGS yüzdelik dilim nedir, ne işe yarar 2021? LGS yüzdelik dilim kaç olmalı 2021?Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek

Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek

Galatasaray Türk Telekom ile olan stat ismi sözleşmesi sona erdikten sonra yeni sponsor arayışına girmişti. Sarı kırmızılıların flaş bir anlaşma yaptığı belirtildi. Katarlı bir şirket ile 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya varan Galatasaray'ın anlaşmayı önümüzdeki haftalarda duyuracağı ifade edildi.

Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek

Sarı kırmızılı ekipte yeni yönetim Burak Elmas ve ekibi elini rahatlatmak için fon arayışı içerisine girdi. Bu noktada yönetim stat ismi sponsorluğuna bel bağlamış durumda. Türk Telekom ile olan sözleşme sona erdikten sonra yeni sponsorluk anlaşması için görüşmeler yapan yönetimin Katar'lı bir şirket ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyurulmasının planlandığı ve 100 milyon dolar gibi ciddi bir gelir sağlayacağı iddia edildi.

ANLAŞMA UZUN VADELİ OLACAK

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da maddi sıkıntı çeken kulübün elini büyük oranda rahatlatacağı ifade edildi. Anlaşma ile ilgili ortada bir pürüz bulunmadığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta duyurulacağı bildirildi. 

Galatasaray'dan dev anlaşma! Cimbom'un kasasına 100 milyon dolar girecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT