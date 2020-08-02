Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda Avrupa kupalarında ve Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmanın peşinde. İlk 11'deki birçok oyuncuyla şimdiden yollarını ayıran ve daha fazlasıyla ayrılma planları yapan sarı-kırmızılılar, düşük maliyetli futbolcuları takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine, Jean-Ricner Bellegarde ismi geldi.

Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Strasbourglu gazeteci Nicolas Corvillac, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Strasbourg ve Galatasaray Jean-Ricner Bellegarde için görüşme hâlinde. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Türk kulübü yakından ilgileniyor ve 2 milyon euroluk bir anlaşmadan konuşuluyoru. Bellegarde'ın menajeri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullandı.

Kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunan Haiti kökenli genç futbolcu, geride kalan sezonda 30 maçta görev yapmış ve 1 gol, 1 asist kaydetmişti.

JEAN-RICNER BELLEGARDE KİMDİR?

1998'de Fransa'da doğan genç futbolcu, Strasbourg forması giyiyor. 1.70 boyundaki Bellegarde, orta sahada görev yapıyor. Kariyerine 2015 yılında Lens'te başlayan genç isim, sezon başında Strasbourg'a transfer olmuştu. Strasbourg formasıyla bu sezon 30 maça çıkan Bellegarde, 1 gol atmayı başardı.