Galatasaray'dan koronavirüs test sonuçları ile ilgili açıklama

Galatasaray'dan koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Galatasaray, kulüpte yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Sarı-Kırrmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs tesllerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."