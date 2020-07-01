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  3. Galatasaray'dan Lemina için açıklama geldi!

Galatasaray'dan Lemina için açıklama geldi!

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçta sakatlanan Mario Lemina'nın sakatlık sebebi belli oldu.

Galatasaray'dan Lemina için açıklama geldi!

Geçtiğimiz hafta 1-1 sonuçlanan Başakşehir - Galatasaray maçının 53. dakikasında sakatlanan Lemina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. 

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Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada oyuncunun Medical Park Bahçelievler hastanesinde tedavisine devam edildiği belirtilirken sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği ve ikinci derece kanamanın olduğu söylendi. 



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