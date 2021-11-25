Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray resmi sosyal medya hesabında liderlik paylaşımında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 11 yaparak üst turu garantiledi.
Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
GALATASARAY 11
LAZIO 8
MARSİLYA 4
L. MOSKOVA 2
GALATASARAY'DAN LİDERLİK PAYLAŞIMI
Maç sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında paylaşım yapıldı. 'Lider!' ifadesi ile güneş gözlüklü gülümseme emojisine yer verilen paylaşımdaki video takipçilerini gülümsetti.