Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 11 yaparak üst turu garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY 11

LAZIO 8

MARSİLYA 4

L. MOSKOVA 2

Galatasaray tur biletini aldı

GALATASARAY'DAN LİDERLİK PAYLAŞIMI

Maç sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında paylaşım yapıldı. 'Lider!' ifadesi ile güneş gözlüklü gülümseme emojisine yer verilen paylaşımdaki video takipçilerini gülümsetti.