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Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray resmi sosyal medya hesabında liderlik paylaşımında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 11 yaparak üst turu garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY 11

LAZIO 8

MARSİLYA

L. MOSKOVA 2

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GALATASARAY'DAN LİDERLİK PAYLAŞIMI

Maç sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında paylaşım yapıldı. 'Lider!' ifadesi ile güneş gözlüklü gülümseme emojisine yer verilen paylaşımdaki video takipçilerini gülümsetti.

Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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