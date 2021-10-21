Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game temalı yanıt!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden ve grubunda birinci sırada bulunan Galatasaray, 3. maçta ise Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak. Maçtan önce Rus ekibinden gelen Squid Game temalı paylaşıma sarı kırmızılı temsilcimizden aynı şekilde cevap geldi. Görüntülerde kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını da ön plana çıkaran cimbom, rakibine gözdağı verdi.

Son zamanların popüler dizisi "Squid Game" temasıyla hazırlanan videoda, "Eski şampiyonlardan 1905 numaralı oyuncu geri döndü. Oyun iptal." ifadeleri yer aldı.

LOKOMOTİV MOSKOVA DA PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray'ın rakibi, geçtiğimiz günlerde maç anonsunu yine bu şekilde yapmıştı. Lokomotiv Moskova kulübünün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyordu.

Dizide şekerin üzerindeki şekilleri kırmadan çıkarabilen kişiler hayatta kalıyor.