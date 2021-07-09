Galatasaray'dan Şenol Güneş'e cevap: "Talihsiz açıklama"

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı basın toplantısında söyledikleri bazı kesimleri kızdırmıştı. Futbolcuları hedef gösterdiğini ve adaletsiz davrandığını düşünen taraftarlar Şenol Güneş'i sosyal medyada topa tutmuştu. Galatasaray da oyuncusu Taylan Antalyalı hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Resmi siteden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Şenol Güneş’in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında;

A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ŞENOL GÜNEŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Dün akşam açıklamalarda bulunan Şenol Güneş Taylan hakkında: "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullanmıştı.