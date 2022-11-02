Galatasaray'dan TFF'ye şok başvuru! Alanyaspor maçı için harekete geçildi

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında konuk ettiği Alanyaspor maçında 2-0 öne geçmiş, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Maçın ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratmıştı. Sacha Boey'e 33.dakikada kırmızı kart gösteren Palabıyık'ın maçı sonucuna direkt olarak etki ettiğini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sert açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞVURU YAPILDI

Yaşananlar akıllardaki yerinin korurken sarı kırmızılı takımdan çarpıcı bir adım geldi. Fanatik'ten Deniz Çoban'ın haberine göre sarı kırmızılı takım, mücadelenin 65.dakikadan itibaren tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

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GEREKÇESİ

Başvurunun gerekçesi olarak ise yardımcı hakemin maç devam ettiği sırada oyun alanı içine giren topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçular bu durumu kural hatası olarak görürken sarı kırmızı takımın maçın 2-0 olan 65.dakikadan itibaren aynı şartları oynanmasını istiyor. Öte yandan TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi.

ALİ PALABIYIK İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Ayrıca yönetimin hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunulduğu kaydedildi. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.