İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran Pazar | İstanbul AYEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran 2021 PazarAK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacakSınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildiİzmir İZSU su kesintisi 27 Haziran Pazar | Ankara ASKİ su kesintisi 27 Haziran PazarFormula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'deSiirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'daGalatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığı ifade edildi.

Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

Galatasaray'da başkanlık seçimini Burak Elmas'ın kazanmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesiyle sarı kırmızılı takım, transfer çalışmalarına hız verdi. Fanatik'te yer alana habere göre sarı kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'nün genç yeteneği Barış Alper Yılmaz'ın transferinde başkent ekibiyle anlaşma sağladı. 

Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yakup Çınar'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz için son olarak Galatasaray son olarak 1,5 milyon Euro + 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Barış Alper Yılmaz geçen sezon TFF 1.Lig'de çıktığı 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

GALATASARAY İKİ TRANSFER YAPTI

Öte yandan Galatasaray bu sezon Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'den ayrılan Alpaslan Erdem'i kadrosuna katmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT