Galatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor

Galatasaray'da başkanlık seçimini Burak Elmas'ın kazanmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesiyle sarı kırmızılı takım, transfer çalışmalarına hız verdi. Fanatik'te yer alana habere göre sarı kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'nün genç yeteneği Barış Alper Yılmaz'ın transferinde başkent ekibiyle anlaşma sağladı.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yakup Çınar'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz için son olarak Galatasaray son olarak 1,5 milyon Euro + 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Barış Alper Yılmaz geçen sezon TFF 1.Lig'de çıktığı 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı.

GALATASARAY İKİ TRANSFER YAPTI

Öte yandan Galatasaray bu sezon Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'den ayrılan Alpaslan Erdem'i kadrosuna katmıştı.