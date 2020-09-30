Galatasaray'ın Avrupa'daki 288. randevusu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers FC ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 288. mücadelesine çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, yarın TSİ 21.45'ta Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Ranger FC ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Galatasaray, bu sezon oynadığı 5 resmi müsabakadan 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Cimbom, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü, 3. Ön Eleme Turu'nda da Hajduk Split'i mağlup etti. Aslan söz konusu 5 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

AVRUPA'DA 288. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 382 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

GALATASARAY, TERİM İLE HİÇ ELENMEDİ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 80 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 109 gol atarken, kalesinde ise 117 gole engel olamadı.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile bugüne kadar oynadığı eleme turlarının hepsini geçti. Sarı-kırmızılılar, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 eleme turunda mücadele etti. Cimbom, oynadığı 10 maçın hepsini kazandı.

RANGERS'TA TANIDIK YÜZLER

Rangers'ı İngiliz teknik adam Steven Gerrard çalıştırıyor. Takımda tanıdık bir isim de bulunuyor. İskoç ekibinde Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi oynuyor. Rangers'da ayrıca bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Allan McGregor da var.