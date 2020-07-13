Hollanda basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'da 4 sezon geçiren Hollanda'lı yıldız Wesley Sneijder, son dönemde gündemde kalmayı başarıyor. Arjen Robben'in futbola geri dönmesinin ardından Hollanda'lı taraftarlar Sneijder içinde yoğun bir istekte bulunmuşlardı.

Bunun üzerine Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Sneijder yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hollandalı futbolcuya Utrecht'in talip olduğu belirtilmişti. Sneijder'in sözleşme imzalamadan önce kendisini test etmek için amatör takım DHSC ile antrenmanlara başlayacağı kaydedildi. 27 Temmuz'dan itibaren idmanlara başlayacak olan Sneijder, buradaki performansına göre kariyerine devam edip etmeye karar verecek.

GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTİYORDU

Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra kilolarıyla ve söylemleriyle spor gündemini oldukça meşgul etti. Yıldız futbolcu son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini açıklamıştı. Sneijder, konuya ilişkin "Hissediyorum. Bir gün teknik driektör olacağımı biliyorum. Bu benim işim olacak. İyi bir kulübün teknik direktörü olmak ve zaten hedeflerim var. Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak." ifadelerini kullanmıştı.



