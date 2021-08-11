Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

Galatasaray'ın eski başkanlarından olan ve son dönemde sağlık sorunlarından bir türlü kurtulamayan Mustafa Cengiz'den üzücü bir haber geldi. 71 yaşındaki Cengiz'in beyninde tümör olduğu tespit edildi.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in beyninde bulunan tümör (lezyon) nedeniyle bugün saat 16:00'da beyin radyoterapisi tedavisi göreceği ifade edildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Mustafa Cengiz'in, bugün disiplin kurulu ile ilgili yapacağı basın açıklaması iptal edilmişti.