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  4. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

Galatasaray'da Burak Elmas göreve gelmeden önce başkanlık görevini yürüten Mustafa Cengiz, son dönemlerde sağlık problemlerinden kurtulamıyor. Gelen bilgilere göre Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı. Mustafa Cengiz'e beyin radyoterapisi uygulanacak.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

Galatasaray'ın eski başkanlarından olan ve son dönemde sağlık sorunlarından bir türlü kurtulamayan Mustafa Cengiz'den üzücü bir haber geldi. 71 yaşındaki Cengiz'in beyninde tümör olduğu tespit edildi. 

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in beyninde bulunan tümör (lezyon) nedeniyle bugün saat 16:00'da beyin radyoterapisi tedavisi göreceği ifade edildi. 

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi!

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Mustafa Cengiz'in, bugün disiplin kurulu ile ilgili yapacağı basın açıklaması iptal edilmişti. 

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