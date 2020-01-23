Galatasaray'ın eski golcüsü yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Antalyaspor, Vissel Kobe ile sözleşmesi sona eren Lucas Podolski'yi renklerine bağladı. Transfer kulübün sosyal medya hesapları aracılığı ile bir paylaşımla duyuruldu.

Tecrübeli golcü yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek. Podolski bundan önce 15/16 sezonları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

LUCAS PODOLSKI KİMDİR?

1991'de Jugend 07 Bergheim, 1995'te ise Köln'ün altyapı takımlarında oynadı. İlk profesyonel maçına 2003'te çıktı ve 18 yaşında A takıma yükseldi. İlk sezonunda 19 maçta 10 gol atarak, hem takımının en golcü ismi oldu hem de Bundesliga tarihinin en başarılı 18 yaş altı futbolcu performansını gösterdi.

2004-05 sezonunda 2. Bundesliga'nın gol kralı oldu.

2006'da yaklaşık 10 milyon euroya, Bayern Münih ile anlaştı. Ancak Münih'te oyuna sonradan dahil olan oyuncu rolündeydi. 2009-10 sezonu öncesinde Köln'e döndü. Köln'deki ikinci döneminde sadece 2 gol atabildi. Ancak sonraki sezon 13 gol atıp 8 asist yaptı.

2012-13 sezonu öncesinde Almanya'dan ilk kez ayrılıp, Arsenal'e transfer oldu. İlk sezonunu 11 gol 10 asist ile kapattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atmayı başardı. Sakatlık sonrası formasını geri alan futbolcu, FA Cup finali gördü.

Podolski, 2014-2015 sezonu kış transfer döneminde yarım sezonluğuna Inter'e kiralandı. Ancak 17 maçta tek gol atabildi. 2015-16 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer oldu. 2004'ten beri giydiği Almanya formasıyla 126 maçta 48 gol kaydetti

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2