Galatasaray'ın Gedson Fernandes ısrarı sürüyor!

Ara transferin son günlerinde vites yükselten Galatasaray, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed isimlerini kadrosuna katmayı başardı. İrfan Can Kahveci transferi içinde vazgeçmeyen Galatasaray, son ana kadar Başakşehirle olan temaslarını sürdürecek. Öte yandan sağ bek için Amerikalı oyuncu Yedlin'i yakın zamanda açıklaması beklenen sarı-kırmızılılarda, Gedson Fernandes içinde çalışmalar bitmiş değil.

Gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmayı umuyor.

Fernandes için İtalyan ekibi Torino'nun da ilgilenen kulüpler arasında olduğu biliniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 50 MİLYON EURO

Tottenham, geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. 4.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllığına kiralandığı belirtilen oyuncu için bu sürecin sonunda ödenecek bonservis bedeli olarak da 50 milyon Euro belirlenmişti.