Galatasaray'ın grubunun Sneijder'in çektiği kuralar sonucu belli olduğu an!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder'in çektiği kuralar sonucu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sneijder'in çektiği kuralar sonucu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın görüntüye geldiği anlar ekranlara böyle yansıdı...
Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'na düştü.
Etiketler : Sneijder, Şampiyonlar ligi, video, kura
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