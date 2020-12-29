Galatasaray'ın radarındaki Diego Costa serbest kaldı!

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı şu günlerde transfer dedikoduları da basında yer almaya başladı. Galatasaray'ın Atletico Madrid'in Brezilya asıllı İspanyol forveti Diego Costa ile ilgilendiği yazılıyordu. Falcao ve Diagne'den verim alamayan sarı-kırmızılıların, Ocak ayında golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı iddia ediliyor.

Henüz dedikodunun ilerisine geçemeyen bu haberlerin üzerine Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, kulübüyle yollarını ayırdı. Atletico Madrid, Costa ile özel sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atletico Madrid ve Diego Costa, 30 Haziran 2021'de sona eren forvet sözleşmesinin feshi için bir anlaşmaya varıldı. Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, kulüpten birkaç gün önce kişisel nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini belirtti. Diego Costa bugün fesih anlaşmasını imzaladı. Atletico Madrid olarak kendisine takımdaki özverisi için teşekkür ediyor ve profesyonel kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz."

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

32 yaşındaki futbolcu, ikinci kez transfer olduğu Atletico Madrid'de geçirdiği 3.5 yılda toplam 19 gol kaydetti. Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan ve 2 kez ağları havalandırmayı başaran yıldız forvet, sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kaldı.

2007-2008 sezonun adım attığı Atletico Madrid 215 maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 83 gol atarken, 36 kez arkadaşlarına gol pası verdi.