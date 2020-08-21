Galatasaray'ın transfer listesindeki Jakub Moder: "Hayalim Polonya'da kupa kazanmak"

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle kondisyon sıkıntıları çeken Galatasaray, yeni sezon takımın yaş ortalamasını düşürerek girmek istiyor. Bu planlama ile transferlerini yapan Galatasaray, şu ana kadar anlaştığı oyuncular arasında Arda Turan dışında 30 yaşın altını tercih etti.

Orta saha transferi içinde genç ve potansiyelli oyuncuları düşünen sarı-kırmızılılar, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen Jakub Moder'i listesine almıştı. Ancak Moder'in yeni sezon forma tanıtımında konuşması transferin zora girdiğini gösterdi.

HAYALİM POLONYA ŞAMPİYONLUĞU

Sporx'in derlediği habere göre, forma tanıtımında konuşan Polonyalı futbolcu, gelecek sezonda Lech Poznan ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Genç orta saha açıklamasında, "Takım olarak çok uyumluyuz ve geçen sezon da tam olarak böyleydik. Tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak Polonya Kupası'nı kazanmak. Atmosferimiz harika, birlikte iyi çalışıyoruz ve sanırım artık ligde de aynı hedefte olacağız" sözlerini kullanarak açıkça takımdan ayrılmayacağına yönelik izlenim verdi.