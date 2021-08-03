Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao Katar'a transfer oluyor!

Önümüzdeki sezona maaş bütçesini dengeleyerek girmek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofian Feghouli'yi takımdan yollamak istediklerini, oyuncuların kendilerine kulüp bulmalarını ilettiklerini söylemişti. Son gelen bilgilere göre ise yıldız oyuncu Radamel Falcao, Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'ın radarına takıldı. Al Sadd ile Falcao'nun anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Katar ekibinden Falcao'ya yıllık 10 milyon Euro'luk dev bir teklif tapıldığı ve Falcao'nun da bu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının da yıldız oyuncuya teklifte bulunduğu ancak Xavi faktörü nedeniyle Falcao'nun Al Sadd'ı tercih ettiği öne sürüldü.