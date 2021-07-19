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  4. Galatasaray'la anlaşması beklenen Kerem Tunçeri, Milli takımdaki görevinden ayrıldı

Galatasaray'la anlaşması beklenen Kerem Tunçeri, Milli takımdaki görevinden ayrıldı

Kerem Tunçeri'nin Galatasaray ile anlaşma aşamasında olduğu ve sarı kırmızılı ekipte görev alacağı iddia ediliyordu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'la anlaşması beklenen Kerem Tunçeri, Milli takımdaki görevinden ayrıldı

Türkiye basketbol Federasyonu'nda  A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevini yürüten Kerem Tunçeri, görevinden ayrıldı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.

Kerem Tunçeri'nin Galatasaray'da genel menajer olarak göreve başlaması bekleniyor.

Galatasaray'la anlaşması beklenen Kerem Tunçeri, Milli takımdaki görevinden ayrıldı

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