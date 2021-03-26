Galatasaraylı taraflardan Fatih Terim'e destek! Hepsi profil fotoğrafına adalet terazisi koydu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30.haftassında konuk ettiği ve 4-3 yenildiği Çaykur Rizespor maçında ortam son anlar gerilmişti. Fatih Terim, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yilmaz Bal ile yaşadığı tartışmanın ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tribüne gönderilmiş ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PDFK da Fatih Terim'e 2 maçtan men cezası verince Galatasaraylı taraftarlar duruma tepki gösterdi.

İşte sarı kırmızı taraftarların tepkileri: