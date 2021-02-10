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  3. Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan çarpıcı istatistik!

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan çarpıcı istatistik!

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta istikrar abidesi haline gelen Taylan Antalyalı, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan çarpıcı istatistik!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Fatih Terim ile birlikte farklı bir role bürünen ve yakaladığı form grafiğiyle taraftarı ve teknik heyeti oldukça memnun eden Taylan Antalyalı, istikrarlı oyununu istatistiklere  de yansıttı. Süper Lig'de 22 maçta ilk 11 başlayan 26 yaşındaki orta saha, yalnızca 1 maçı sarı-kart cezalısı olduğu için kaçırdı. 

Galatasaray'da orta sahanın 6 numara pozisyonuna evirilen Taylan Antalyalı, kariyerinde ilk kez görev verilen 6 numarada oldukça başarılı işler çıkardı. Oynadığı pozisyonda skor katkısı az olan Antalyalı'nın, takıma etkisi farklı istatistiklerle ölçüldü. 

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan çarpıcı istatistik!

SAVUNMA HATASI YAPMADI

Skor katkısı olarak yalnızca 1 gol ve 1 asistle oynayan Taylan, göze çarpan istastitikleri savunmada yakaladı. Savunmada rolünün hakkını veren Taylan, maç başına 2 pas arası, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Taylan şuta, asiste, penaltıya ya da gole dönüşen savunma hatası yapmadı.

2019 yazında bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 4 milyon TL imza parası alan Taylan, bu sezon 2.2 milyon TL (260 bin euro) maaş alacak. Gelecek sezon 2.5 milyon TL, son sezonunda ise 3 milyon TL alacak olan Taylan, takımın en az kazananlarından biri olarak da dikkat çekiyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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