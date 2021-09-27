Galatasaraylı yıldız Ryan Babel, rapci oldu! Galatasaraylı taraftarlar şarkıyı disslike yağmuruna tutunca, silip yeniden yükledi!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından yeni çıkardığı rap parçasını paylaşmıştı. Futbolcunun saha dışı işlere yoğunlaştığı için performansının düştüğünün düşünen Galatasaray taraftarı ise şarkıyı disslike yağmuruna tuttu. Yıldız oyuncu, 2 bin beğeni, 10 bin disslike gelen şarkısını silerek yeniden yayınladı ama sarı kırmızılı taraftarların tepkisi değişmedi. Babel, bu kez de yorumları kapattı.

KARİYERİNİ RAP ŞARKISIYLA ANLATTI

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da futbol dışında bir sebeple gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta ‘Açık Mektup’ adlı bir rap parçası yayınlayan 34 yaşındaki futbolcu, şarkıda 17 yaşında ilk kez Ajax formasını giydiği günlerden başlayarak kariyerinin farklı dönemlerinden bahsetti

Babel, yaptığı parçada bu yaz emekliliğini açıklayan Ibrahim Afellay’a da laf attı. Bir dönem Hollanda milli takımında beraber oynadığı Afellay’a rap tabiriyle ‘diss’ atan Babel, şunları söyledi:

“Arkadaşlık yeminini artık boş verdin. Ama şimdi kariyerinde çıkmaz sokağa girdin.”

"ŞARKIYI DİNLEDİĞİMDE ŞAŞIRDIM"

Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamada bulunan Afellay, şunları söyledi: “Şarkıyı dinlediğimde şaşırdım. Onunla ilgili sadece olumlu düşüncelere sahibim. Sadece Hollanda milli takımında beraberdik. Onu hep iyi biri olarak tanıdım. Hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey yok.”

Galatasaray taraftarının yoğun tepkilerini alan bu şarkı beğeniden çok disslike alınca yıldız futbolcu şarykıyı silerek yeniden yükledi. Ancak sonuç değişmedi ve şarkıda disslike sayısı yine daha fazla oldu.