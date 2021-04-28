Game of Thrones'un Margaery'i Natalie Dormer anne oldu!

Uzun süredir David Oakes ile ilişki yaşayan İngiliz oyuncu Natalie Dormer, ilk kez anne oldu. Kız çocuğu dünyaya getiren Dormer, annelik duygusunu tattı. Domer annelik deneyiminden bahsederken uykusuz kaldığı için zorlandığını dile getirerek "Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SALGIN DÖNEMİNDE YAPILACAK EN MÜKEMMEL ŞEY"

Müjdeli haberi katıldığı "That's After Life" adlı podcast yayınında veren 39 yaşındaki oyuncu, "Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey" dedi.

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve 'Evet ben bir Covid bebeğiyim' diyecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu süreçte epeyce uykusuz kaldığını ifade eden Dormer, "Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim" şeklinde konuştu.