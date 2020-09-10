Güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kızı Mavi'nin teyzesine olan benzerliği dikkat çekiyordu. Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu benzerliği tekrar gözler önüne serdi. Erçel paylaşımında, "Gözler aynı Hande'ymiş gerçekten bunu kabul etmeliyim artık" dedi.

Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekiyordu. Sık sık takipçilerinden bu benzerlikle ilgili yorumlar alan Gamze Erçel, kardeşi ile olan bir fotoğrafını paylaşarak Mavi ile teyzesi Hande Erçel'in benzerliğine dikkat çekti.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada “Sinema Güzeli” seçildi.

Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. “Umuda Kelepçe Vurulmaz” adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.