Gara şehidinin diploması acılı babaya teslim edildi! "Ömür boyu saklayacağım"

Geçtiğimiz haftalarda Gara bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen Er Sedat Sorgun'un diploması yıllar sonra acılı ailesine teslim edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nden 2013 senesinde mezun olan ve daha sonra Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Sorgun'un acı haberi 14 Şubat tarihinde Gara'dan geldi. PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine verildi.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Aynur Sorgun'un büyüttüğü Sedat Sorgun'un cenazesi Erzurum'a getirildi. Baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Sedat Sorgun'un cenazesi 15 Şubat günü Narmanlı Camii'ne düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"GERİYE KALAN HATIRALARI ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Semih Okyar Erzurum'daki Şehit Sedat Sorgun'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette Rektör Levent, 2013 yılında üniversiteden mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını baba Nihat Sorgun'a teslim etti. Baba Nihat Sorgun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Semih Okyar'a teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Oğlum vatani görevini Van'da yapıyordu. 2015 yılında izin alarak Şanlıura'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönerken Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alamadık. Her gün gelecek diye bekledim. Ama hacı haber Gara'dan geldi. Allah kimseye evlat acı yaşatmasın. Oğlum bu diplomasını ondan geriye kalan hatırlarla birlikte bir ömür boyu saklayacağım."