Gara'ya giden HDP'li milletvekili kimdir? Gara'ya giden vekil kim? HDP 27. dönem kadın milletvekilleri isimleri

Çeşitli yıllarda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bir mağarada şehit edilen 13 Türk vatandaşı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şehitlerimiz gözyaşları içinde vatan toprağına emanet edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirmede bulundu.

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİMDİR? GARA'YA GİDEN VEKİL KİM?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın bir zamanda HDP'li bir kadın milletvekilinin Kuzey Irak'ın Gara bölgesine gittiğini ifade etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada," Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." dedi.

Meclis çıkışında gazetecilerin hangi vekilin Gara bölgesine gittiğine ilişkin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Bakan Soylu, "HDP’li kadın vekil ve Parlamento’da görev yapıyor” yanıtını verdi.

HDP'nin 27. dönem kadın milletvekillerinin isimlerini sizler için derledik. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre aşağıdaki HDP'li kadın vekillerden biri Gara bölgesine gitti. İşte o isimler:

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ

Dirayet Dilan TAŞDEMİR

Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR

Ayşe ACAR BAŞARAN

Feleknas UCA

Dersim DAĞ

Semra GÜZEL

Remziye TOSUN

Leyla GÜVEN

Pervin BULDAN

Dilşat CANBAZ KAYA

Oya ERSOY

Züleyha GÜLÜM

Hüda KAYA

Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

Pero DUNDAR

Ebrü GÜNAY

Fatma KURTULAN

Şevin COŞKUN

Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT

Meral DANIŞ BEŞTAŞ

Ayşe SÜRÜCÜ

Nuran İMİR

Muazzez ORHAN IŞIK

Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN