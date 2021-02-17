Gara'ya giden HDP'li milletvekili kimdir? Gara'ya giden vekil kim? HDP 27. dönem kadın milletvekilleri isimleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara Operasyonu hakkında yaptığı bilgilendirmede HDP'li bir milletvekilinin geçtiğimiz günlerde bölgeye gittiğini açıkladı. Bunun üzerine Gara'ya giden HDP'li milletvekili kimdir? Gara'ya giden vekil kim? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Çeşitli yıllarda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bir mağarada şehit edilen 13 Türk vatandaşı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şehitlerimiz gözyaşları içinde vatan toprağına emanet edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirmede bulundu.
GARA'YA GİDEN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİMDİR? GARA'YA GİDEN VEKİL KİM?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın bir zamanda HDP'li bir kadın milletvekilinin Kuzey Irak'ın Gara bölgesine gittiğini ifade etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada," Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." dedi.
Meclis çıkışında gazetecilerin hangi vekilin Gara bölgesine gittiğine ilişkin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Bakan Soylu, "HDP’li kadın vekil ve Parlamento’da görev yapıyor” yanıtını verdi.
HDP'nin 27. dönem kadın milletvekillerinin isimlerini sizler için derledik. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre aşağıdaki HDP'li kadın vekillerden biri Gara bölgesine gitti. İşte o isimler:
Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ
Dirayet Dilan TAŞDEMİR
Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR
Ayşe ACAR BAŞARAN
Feleknas UCA
Dersim DAĞ
Semra GÜZEL
Remziye TOSUN
Leyla GÜVEN
Pervin BULDAN
Dilşat CANBAZ KAYA
Oya ERSOY
Züleyha GÜLÜM
Hüda KAYA
Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
Pero DUNDAR
Ebrü GÜNAY
Fatma KURTULAN
Şevin COŞKUN
Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT
Meral DANIŞ BEŞTAŞ
Ayşe SÜRÜCÜ
Nuran İMİR
Muazzez ORHAN IŞIK
Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN