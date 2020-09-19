Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

2013 yılında 101 milyon avro karşılığında Gareth Bale'i Real Madrid'e satan Tottenham Hotspur, eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı. Tottenham kulübünden yapılan açıklamada,"Evine hoş geldin."denildi.

31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememiş ve eleştirilen odağında yer almıştı.

GARETH BALE'İN İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid kariyerinde 251 maça çıkan Bale, 105 gol attı. Bale, eflatun beyazlılarla 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

REAL MADRİD'DEN BİR TRANSFER DAHA

Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.

2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.