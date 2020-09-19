Bir anda sosyal medyada yayıldı! Mesut Yılmaz öldü mü?Murat Dalkılıç şarkı söylerken Hande Erçel umursamadıMasterchef hangi takım kazandı? 19 Eylül Cumartesi Masterchef'te neler oldu?Gareth Bale, Tottenham'a geri döndüİstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacakMasterchef gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı salatası tarifi |Malzemeleri nelerdir?Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!Mastercheff hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi | Malzemeleri nelerdir?Mastercheff ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği tarifi| Malzemeleri nelerdir?2020-2021 Altınordu, Bursaspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

Tottenham, Real Madrid'den ayrılan eski oyuncusu Gareth Bale'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

2013 yılında 101 milyon avro karşılığında Gareth Bale'i Real Madrid'e satan Tottenham Hotspur, eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı. Tottenham kulübünden yapılan açıklamada,"Evine hoş geldin."denildi.

31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememiş ve eleştirilen odağında yer almıştı.

GARETH BALE'İN İSTATİSTİKLERİ 

Real Madrid kariyerinde 251 maça çıkan Bale, 105 gol attı. Bale, eflatun beyazlılarla 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 

 

 

REAL MADRİD'DEN BİR TRANSFER DAHA

Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.

2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT